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8 июня в Лидском районе пройдут выпускные вечера. В этот день ограничат продажу спиртного

24.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

8 июня в Лидском районе пройдут выпускные вечера. В этот день ограничат продажу спиртного

Последние звонки в школах Лидского района прозвенят 30 мая, выпускные вечера пройдут 8 июня.

Согласно решению Лидского райисполокма №442 от 29 апреля 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, в день выпускных вечеров будет ограничена продажа алкоголя.

Этот документ предусматривает ограничение на территории Лидского района продажи алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), за исключением их продажи на объектах общественного питания в розлив, 8 июня 2019 с 00.00 до 24.00 в связи с проведением в этот день выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

 
 
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Последние звонки в школах Лидского района прозвенят 30 мая, выпускные вечера пройдут 8 июня. Согласно решению Лидского райисполокма №442 от 29 апреля 2019 года,...
 

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