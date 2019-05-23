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8 июня в Лидском районе пройдут выпускные вечера. В этот день ограничат продажу спиртного
Источник материала: Lida.Info
Последние звонки в школах Лидского района прозвенят 30 мая, выпускные вечера пройдут 8 июня.
Согласно решению Лидского райисполокма №442 от 29 апреля 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, в день выпускных вечеров будет ограничена продажа алкоголя.
Этот документ предусматривает ограничение на территории Лидского района продажи алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), за исключением их продажи на объектах общественного питания в розлив, 8 июня 2019 с 00.00 до 24.00 в связи с проведением в этот день выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
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Последние звонки в школах Лидского района прозвенят 30 мая, выпускные вечера пройдут 8 июня. Согласно решению Лидского райисполокма №442 от 29 апреля 2019 года,...
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