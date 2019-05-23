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Каждый американец потеряет более $800 за год из-за роста пошлин на китайские товары - ФРБ Нью-Йорка

24.05.2019 13:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Последний раунд повышения пошлин на товары из КНР будет стоить американцам в среднем $831 на человека в год, говорится в обзоре Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Средний американец будет терять $211 в год в результате повышения цен и еще $620 - в результате снижения производительности в экономике, полагают эксперты банка.

Увеличение пошлин на продукцию китайских производителей повысит цены как для импортеров, так и для потребителей. Экономика США также понесет урон в результате того, что американские компании будут вынуждены наращивать покупки товаров за пределами КНР по ценам выше тех, что были в Китае до повышения пошлин, говорится в обзоре ФРБ Нью-Йорка.

Подъем пошлин, как ожидается, ускорит переход американских компаний к поставщикам за пределами Китая.

"Повышение пошлин, вероятно, создаст крупные экономические искажения и уменьшит доходы США от таможенных сборов, - говорится в обзоре. - Подъем тарифов до очень высоких уровней может привести к сокращению доходов от таможенных сборов, поскольку импортеры просто прекратят приобретать товары в стране, которую затронет повышение пошлин, и будут искать возможности на других рынках".

Как сообщалось, ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп поднял до 25% с 10% пошлины на товары китайского экспорта объемом порядка $200 млрд в год. Администрация Трампа рассматривает возможность подъема пошлин для китайских товаров объемом еще порядка $300 млрд.

Трамп заявлял, что расходы в результате повышения Штатами тарифов на поставляемые из КНР товары ложатся на Китай, однако несколько исследований, проведенных за последнее время, показали, что дополнительная нагрузка ложится на американских импортеров и потребителей.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал анализ данных о стоимости импорта в США.

"В некоторых случаях повышение пошлин было переложено на американских потребителей, например, это касается стиральных машин, а в некоторых случаях нагрузку брали на себя импортеры за счет снижения маржи их прибыли", - говорится в обзоре МВФ.

Эксперты фонда отметили также, что повышение Штатами пошлин для китайских товаров и ответные меры КНР пока слабо сказались на балансе торговли между двумя странами.

 
 
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Последний раунд повышения пошлин на товары из КНР будет стоить американцам в среднем $831 на человека в год, говорится в обзоре Федерального резервного банка (ФРБ)...
 
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