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Лучшие сорта сливы для Беларуси - рекомендации эксперта
Источник материала: Интерфакс
Сливы выращивают почти все садоводы-любители. Почему они так популярны у белорусских дачников и какие сорта слив считаются лучшими для Беларуси, рассказал эксперт
Средняя продолжительность жизни сливы - 15-20 лет. Плоды сливы - ценный продукт питания. Они содержат 15-25% сухих веществ, из которых до 15 и более процентов приходится на долю сахара. Особое значение для человека имеют биологически активные вещества, содержащиеся в плодах. К ним в первую очередь относятся фенольные соединения (флавоноиды), пектиновые вещества, фолиевая кислота (витамин В9), токоферолы (витамин Е), фитонциды. Они устраняют повышенную проницаемость и хрупкость кровеносных капилляров. В результате благотворно влияют на организм при атеросклерозе, гипертонии, лучевой болезни, аллергических состояниях. Выводят из организма радиоактивные и тяжелые металлы, улучшают состав крови, предупреждают дистрофию и дегенерацию тканей, обладают бактерицидными свойствами.
Где посадить сливу?
Для сливы в первую очередь следует отводить хорошо окультуренные, лучше освещенные и более теплые склоны от юго-восточного до западного. Менее пригодны северо-западный и восточный. На северных склонах деревья лучше обмерзают даже в относительно теплые зимы. К тому же у слив на холодных участках прекращается плодоношение. Даже при относительно не плохом развитии деревьев плодовые почки закладываются в незначительном количестве и имеют дефекты в строении цветка. Поэтому цветки и молодая завязь обычно осыпаются, урожаи в таких условиях бывают низкие.
Слива довольно теплолюбивая культура. В целом условия вегетации позволяют выращивать сливу повсеместно в республике. Однако более всего деревья страдают от резких перепадов температуры, когда после длительной оттепели в январе-феврале наступает морозная погода. Опасны и весенние заморозки.
Среди плодовых культур деревья сливы наиболее требовательны к воде, они нуждаются в большом её количестве, но потребность эта не одинакова в разные времена года, в отдельные фазы вегетации и покоя. Однако чрезмерная влажность почвы не менее вредна, чем её недостаток.
Какой сорт сливы выбрать?
Для выращивания у нас в Беларуси предлагаем сладкие сорта сливы и сорта сливы с крупными плодами: Даликатная, Кадри, Баллада, Венера, Венгерка Белорусская, Кромань, Награда Неманская, Ранняя Лошицкая, Чарадзейка, Монт Роял, Фаворито дель Султано, Стенли
предлагаем сладкие сорта: Даликатная, Кадри, Баллада, Венера, Венгерка Белорусская, Кромань, Награда Неманская, Ранняя Лошицкая, Чарадзейка, Монт Роял, Фаворито дель Султано, Стенли
Даликатная
Описание сорта: Плоды очень крупные (средняя масса – 42 г), округлой формы. Основная окраска светло-зелено-желтая, покровная ярко-красная. Косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. Мякоть желтая, средней плотности, сочная, приятного кисловато-сладкого вкуса. Сорт сливы Даликатная высокоустойчив к клястероспориозу, частично самоплодный.
Дегустационная оценка – 4,3 балла.
Кадри
Описание сорта: Плоды крупные (масса – 35 г), удлинённые. Окраска фиолетовая. Косточка среднего размера (4,2% от массы плода), свободная. Мякоть бледно-жёлтая, плотная, кисловато-сладкая. Сорт сливы Кадри зимостойкий.
Дегустационная оценка – 4,7 балла.
Баллада
Сорт среднего срока созревания
Описание сорта: Плоды выше средней величины (масса – 32 г), округлой формы, выровненные, красно-фиолетовой окраски. Косточка средних размеров, хорошо отделяется от мякоти. Мякотьжелто-зеленая, плотная, сладкая. Сорт сливы Баллада технический, самоплодный.
Дегустационная оценка – Вкус сладкий.
Венера
Описание сорта: Плоды средней величины (средняя масса – 30 г), округлые. Окраска красно-синяя, много подкожных точек, с сильным восковым налетом. Косточка хорошо отделяется. Мякоть ярко - желтая, плотная, хрящеватая. У сорта сливы Венера плодоношение регулярное.
Дегустационная оценка – Вкус сладкий.
Венгерка белорусская
Описание сорта: Плоды крупные (средняя масса – 40 г), удлиненные. Окраска фиолетово-синяя, с сильным восковым налетом. Косточка средняя, полуотделяется.
Мякоть оранжевая, плотная. Вкус кисло-сладкий. Сорт сливы Венгерка Белорусская устойчив к клястероспориозу, с регулярным плодоношением.
Дегустационная оценка – 4,3 балла.
Кромань
Сорт среднего срока созревания
Описание сорта: Плоды крупные (средняя масса – 35 г), округлой формы. Основная окраска темно-красная, покровная синяя, с сильным восковым налетом. Косточка маленькая (до 3,5% массы плода). Мякоть желтая, плотная, сочная, приятного сладкого вкуса. Сорт сливы Кромань устойчив к клястероспориозу.
Дегустационная оценка – 4,5 балла.
Награда Неманская
Сорт среднего срока созревания
Описание сорта: Плоды крупные (маса – 40 г), округлые. Окраска фиолетово-красная, с сизым восковым налётом. Косточка среднего размера (4,0% от массы плода), свободная.
Мякоть оранжево-жёлтая, плотная, сочная, кисловато-сладкая. Сорт сливы Награда Неманская неустойчив к шарке.
Дегустационная оценка – 4,7 балла.
Ранняя лошицкая
Сорт среднего срока созревания
Описание сорта: Плоды крупные (масса – 35 г), овальные. Окраска тёмно-синяя, со слабым розовым румянцем. Косточка среднего размера (3,9% от массы плода), свободная. Мякоть светло-жёлтая, очень сочная, нежная, сладкая с небольшой кислотой. Сорт сливы Ранняя Лошицкая самобесплодный
Дегустационная оценка – 4,8 балла.
Чарадзейка
Описание сорта: Плоды крупные (масса – 40 г), округлые. Окраска тёмно-красная, с сильным восковым налётом. Косточка среднего размера (3,9% от массы плода), полусвободная. Мякоть оранжевая, средней плотности, очень сочная, кисловато-сладкая. Сорт сливы Чарадзейка устойчив к клястероспориозу.
Дегустационная оценка – 4,5 балла.
Монт Роял
Описание сорта: Плоды средней величины (средняя масса – 30 г), округлые, одномерные, темно-синие, с многочисленными подкожными точками и сильным восковым налетом. Косточка маленькая, хорошо отделяется. Мякоть оранжево-желтая, плотная, сочная, ароматная. Сорт сливы Монт Роял устойчив к клястероспориозу, с регулярным плодоношением.
Дегустационная оценка – Вкус отличный, почти сладкий.
Фаворито дель Султано
Описание сорта: Плоды очень крупные (средняя масса – 50 г), удлиненно-яйцевидные. Основная окраска зеленая, покровная – оранжево-красная, с сизым налетом. Косточка полуотделяется. Мякоть зеленовато-желтая, плотная, хрящеватая, ароматная. У сорта сливы Фаворито дель султано регулярное плодоношение.
Дегустационная оценка – Вкус кисло-сладкий, очень приятный.
Стенли
Описание сорта: Плоды крупные (средняя масса – 30 г), удлиненной формы, фиолетовые, с сильным восковым налетом. Косточка средняя, хорошо отделяется. Мякоть желтая, плотная, сочная, ароматная. Сорт сливы Стенли устойчив к клястероспориозу, частично самоплоден.
Дегустационная оценка – Вкус отличный, почти сладкий, с небольшой кислотностью.
Ирина Киеня
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Сливы выращивают почти все садоводы-любители. Почему они так популярны у белорусских дачников и какие сорта слив считаются лучшими для Беларуси, рассказал эксперт...
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