Лучшие сорта сливы для Беларуси - рекомендации эксперта

Источник материала: Интерфакс

Сливы выращивают почти все садоводы-любители. Почему они так популярны у белорусских дачников и какие сорта слив считаются лучшими для Беларуси, рассказал эксперт Interfax.by кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук.



Чем хороша слива?

Средняя продолжительность жизни сливы - 15-20 лет. Плоды сливы - ценный продукт питания. Они содержат 15-25% сухих веществ, из которых до 15 и более процентов приходится на долю сахара. Особое значение для человека имеют биологически активные вещества, содержащиеся в плодах. К ним в первую очередь относятся фенольные соединения (флавоноиды), пектиновые вещества, фолиевая кислота (витамин В9), токоферолы (витамин Е), фитонциды. Они устраняют повышенную проницаемость и хрупкость кровеносных капилляров. В результате благотворно влияют на организм при атеросклерозе, гипертонии, лучевой болезни, аллергических состояниях. Выводят из организма радиоактивные и тяжелые металлы, улучшают состав крови, предупреждают дистрофию и дегенерацию тканей, обладают бактерицидными свойствами.

Где посадить сливу?

Для сливы в первую очередь следует отводить хорошо окультуренные, лучше освещенные и более теплые склоны от юго-восточного до западного. Менее пригодны северо-западный и восточный. На северных склонах деревья лучше обмерзают даже в относительно теплые зимы. К тому же у слив на холодных участках прекращается плодоношение. Даже при относительно не плохом развитии деревьев плодовые почки закладываются в незначительном количестве и имеют дефекты в строении цветка. Поэтому цветки и молодая завязь обычно осыпаются, урожаи в таких условиях бывают низкие.

Слива довольно теплолюбивая культура. В целом условия вегетации позволяют выращивать сливу повсеместно в республике. Однако более всего деревья страдают от резких перепадов температуры, когда после длительной оттепели в январе-феврале наступает морозная погода. Опасны и весенние заморозки.

Среди плодовых культур деревья сливы наиболее требовательны к воде, они нуждаются в большом её количестве, но потребность эта не одинакова в разные времена года, в отдельные фазы вегетации и покоя. Однако чрезмерная влажность почвы не менее вредна, чем её недостаток.



В настоящее время на рынке появляется много различных экзотических культур привозимых из разных стран мира. Не исключение и сливы, которые могут быть привезены из южных стран и не районированы у нас и не приспособлены к произрастанию в условиях Беларуси. Такие саженцы или вымерзают, или плоды не дозревают.

Какой сорт сливы выбрать?

Для выращивания у нас в Беларуси предлагаем сладкие сорта сливы и сорта сливы с крупными плодами: Даликатная, Кадри, Баллада, Венера, Венгерка Белорусская, Кромань, Награда Неманская, Ранняя Лошицкая, Чарадзейка, Монт Роял, Фаворито дель Султано, Стенли

предлагаем сладкие сорта: Даликатная, Кадри, Баллада, Венера, Венгерка Белорусская, Кромань, Награда Неманская, Ранняя Лошицкая, Чарадзейка, Монт Роял, Фаворито дель Султано, Стенли

Даликатная



Сорт раннего срока созревания

Описание сорта: Плоды очень крупные (средняя масса – 42 г), округлой формы. Основная окраска светло-зелено-желтая, покровная ярко-красная. Косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. Мякоть желтая, средней плотности, сочная, приятного кисловато-сладкого вкуса. Сорт сливы Даликатная высокоустойчив к клястероспориозу, частично самоплодный.

Дегустационная оценка – 4,3 балла.

Кадри



Сорт раннего срока созревания

Описание сорта: Плоды крупные (масса – 35 г), удлинённые. Окраска фиолетовая. Косточка среднего размера (4,2% от массы плода), свободная. Мякоть бледно-жёлтая, плотная, кисловато-сладкая. Сорт сливы Кадри зимостойкий.

Дегустационная оценка – 4,7 балла.

Баллада

Сорт среднего срока созревания

Описание сорта: Плоды выше средней величины (масса – 32 г), округлой формы, выровненные, красно-фиолетовой окраски. Косточка средних размеров, хорошо отделяется от мякоти. Мякотьжелто-зеленая, плотная, сладкая. Сорт сливы Баллада технический, самоплодный.

Дегустационная оценка – Вкус сладкий.

Венера



Сорт среднего срока созревания

Описание сорта: Плоды средней величины (средняя масса – 30 г), округлые. Окраска красно-синяя, много подкожных точек, с сильным восковым налетом. Косточка хорошо отделяется. Мякоть ярко - желтая, плотная, хрящеватая. У сорта сливы Венера плодоношение регулярное.

Дегустационная оценка – Вкус сладкий.

Венгерка белорусская



Сорт среднего срока созревания

Описание сорта: Плоды крупные (средняя масса – 40 г), удлиненные. Окраска фиолетово-синяя, с сильным восковым налетом. Косточка средняя, полуотделяется.

Мякоть оранжевая, плотная. Вкус кисло-сладкий. Сорт сливы Венгерка Белорусская устойчив к клястероспориозу, с регулярным плодоношением.

Дегустационная оценка – 4,3 балла.

Кромань

Сорт среднего срока созревания

Описание сорта: Плоды крупные (средняя масса – 35 г), округлой формы. Основная окраска темно-красная, покровная синяя, с сильным восковым налетом. Косточка маленькая (до 3,5% массы плода). Мякоть желтая, плотная, сочная, приятного сладкого вкуса. Сорт сливы Кромань устойчив к клястероспориозу.

Дегустационная оценка – 4,5 балла.

Награда Неманская

Сорт среднего срока созревания

Описание сорта: Плоды крупные (маса – 40 г), округлые. Окраска фиолетово-красная, с сизым восковым налётом. Косточка среднего размера (4,0% от массы плода), свободная.

Мякоть оранжево-жёлтая, плотная, сочная, кисловато-сладкая. Сорт сливы Награда Неманская неустойчив к шарке.

Дегустационная оценка – 4,7 балла.

Ранняя лошицкая

Сорт среднего срока созревания

Описание сорта: Плоды крупные (масса – 35 г), овальные. Окраска тёмно-синяя, со слабым розовым румянцем. Косточка среднего размера (3,9% от массы плода), свободная. Мякоть светло-жёлтая, очень сочная, нежная, сладкая с небольшой кислотой. Сорт сливы Ранняя Лошицкая самобесплодный

Дегустационная оценка – 4,8 балла.

Чарадзейка



Сорт среднего срока созревания

Описание сорта: Плоды крупные (масса – 40 г), округлые. Окраска тёмно-красная, с сильным восковым налётом. Косточка среднего размера (3,9% от массы плода), полусвободная. Мякоть оранжевая, средней плотности, очень сочная, кисловато-сладкая. Сорт сливы Чарадзейка устойчив к клястероспориозу.

Дегустационная оценка – 4,5 балла.

Монт Роял



Сорт среднепозднего срока созревания

Описание сорта: Плоды средней величины (средняя масса – 30 г), округлые, одномерные, темно-синие, с многочисленными подкожными точками и сильным восковым налетом. Косточка маленькая, хорошо отделяется. Мякоть оранжево-желтая, плотная, сочная, ароматная. Сорт сливы Монт Роял устойчив к клястероспориозу, с регулярным плодоношением.

Дегустационная оценка – Вкус отличный, почти сладкий.

Фаворито дель Султано



Сорт среднепозднего срока созревания

Описание сорта: Плоды очень крупные (средняя масса – 50 г), удлиненно-яйцевидные. Основная окраска зеленая, покровная – оранжево-красная, с сизым налетом. Косточка полуотделяется. Мякоть зеленовато-желтая, плотная, хрящеватая, ароматная. У сорта сливы Фаворито дель султано регулярное плодоношение.

Дегустационная оценка – Вкус кисло-сладкий, очень приятный.

Стенли



Сорт позднего срока созревания

Описание сорта: Плоды крупные (средняя масса – 30 г), удлиненной формы, фиолетовые, с сильным восковым налетом. Косточка средняя, хорошо отделяется. Мякоть желтая, плотная, сочная, ароматная. Сорт сливы Стенли устойчив к клястероспориозу, частично самоплоден.

Дегустационная оценка – Вкус отличный, почти сладкий, с небольшой кислотностью.

Ирина Киеня