|
Forbes назвал 100 самых дорогих брендов
Источник материала: Myfin
ТОП-10 этого списка уже девятый год подряд возглавила компания Apple. Бренд оценивается в $205,5 млрд., это на 12 % больше, чем в прошлом году. Это обусловлено рекордной выручкой от продажи услуг (App Store, Apple Pay, iTunes). Теперь это второй по величине сегмент для бренда после продажи iPhone, отмечает Forbes. Ожидается, что доход в этом сегменте будет только расти.
В таблице представлены лидеры мировых брендов, которые вошли в десятку самых дорогих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Forbes опубликовал ежегодный ТОП-100 самых дорогих брендов мира. Американским компаниям принадлежат 56 брендов из ста лучших, а также 80% из ТОП-10.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)