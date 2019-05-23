Forbes назвал 100 самых дорогих брендов

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

ТОП-10 этого списка уже девятый год подряд возглавила компания Apple. Бренд оценивается в $205,5 млрд., это на 12 % больше, чем в прошлом году. Это обусловлено рекордной выручкой от продажи услуг (App Store, Apple Pay, iTunes). Теперь это второй по величине сегмент для бренда после продажи iPhone, отмечает Forbes. Ожидается, что доход в этом сегменте будет только расти.

В таблице представлены лидеры мировых брендов, которые вошли в десятку самых дорогих.