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Forbes назвал 100 самых дорогих брендов

24.05.2019 14:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Forbes назвал 100 самых дорогих брендов
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

ТОП-10 этого списка уже девятый год подряд возглавила компания Apple. Бренд оценивается в $205,5 млрд., это на 12 % больше, чем в прошлом году. Это обусловлено рекордной выручкой от продажи услуг (App Store, Apple Pay, iTunes). Теперь это второй по величине сегмент для бренда после продажи iPhone, отмечает Forbes. Ожидается, что доход в этом сегменте будет только расти.

В таблице представлены лидеры мировых брендов, которые вошли в десятку самых дорогих.

 
 
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Forbes опубликовал ежегодный ТОП-100 самых дорогих брендов мира. Американским компаниям принадлежат 56 брендов из ста лучших, а также 80% из ТОП-10.
 
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