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Почему плохо, что моющие средства на плакатах чаще рекламирует женщина?

24.05.2019 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.

Никого уже не удивляет женщина-руководитель. Пресловутое гендерное неравенство уходит в прошлое?

Почему плохо, что моющие средства на плакатах чаще рекламирует женщина?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Да, мы ежегодно и последнее 10-летие говорим о том, что эта тема наименее актуальна для Республики Беларусь. Тем не менее, мы всё ещё по-прежнему отмечаем, например, разницу в условиях труда. Например, работа, где посложнее, но меньше заработная плата – там в большинстве своём работают женщины. Среди руководителей ещё недостаточно высок процент женщин. Нас немного настораживает ситуация с рекламой, когда рекламируют, начиная от моющих средств и так далее, и всё время на этих больших плакатах – женщина. И мы все задаёмся вопросом: почему не мужчина рекламирует эти вещи?

Екатерина Забенько, СТВ:
А вот не надо женщин ассоциировать с тяжёлой домашней работой.

Жанна Романович:
Да, на это нужно сегодня обращать внимание.
Люди в материале: Жанна Романович, Екатерина Забенько
 
 
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Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович. Никого уже не удивляет...
 
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