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Почему плохо, что моющие средства на плакатах чаще рекламирует женщина?
Источник материала: СТВ
Гость программы
Никого уже не удивляет женщина-руководитель. Пресловутое гендерное неравенство уходит в прошлое?
Екатерина Забенько, СТВ:
Да, на это нужно сегодня обращать внимание.
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Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович. Никого уже не удивляет...
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