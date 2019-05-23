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Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

24.05.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президенту продемонстрировали брендированные автомобили и автобусы, подготовленные специально ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

Александр Лукашенко проехал по Минской кольцевой. В автобусе вместе с Президентом – чиновники, журналисты.

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

По ходу движения глава государства дал поручения по благоустройству. Главная задача – привести Беларусь в идеальный порядок.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Президенту продемонстрировали брендированные автомобили и автобусы, подготовленные специально ко II Европейским играм, сообщили в программе...
 
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