Александр Лукашенко в автобусе проехал по Минской кольцевой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президенту продемонстрировали брендированные автомобили и автобусы, подготовленные специально ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Александр Лукашенко проехал по Минской кольцевой. В автобусе вместе с Президентом – чиновники, журналисты.













По ходу движения глава государства дал поручения по благоустройству. Главная задача – привести Беларусь в идеальный порядок.