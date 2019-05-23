ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще один знаменитый модный дом отказывается от меха

24.05.2019 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Модный дом Prada объявил, что с будущего года полностью откажется от использования меха животных.


норка

Джон Виндинг, глава Альянса за отказ от меха (Fur Free Alliance, FFA), заявил: "Группа компаний Prada присоединилась к растущему числу брендов, которые отказываются от использования меха в ответ на изменения отношения клиентов к животным".

В FFA входят более 50 организаций, выступающих в защиту животных.

Мех не будет использоваться при разработке новых моделей. Ранее изготовленные предметы одежды с применением меха останутся в продаже.

"Упор на использование новых материалов позволит компании расширить рамки креативного дизайна и в то же время удовлетворить спрос на этически безупречные изделия", - заявила глава компании Миучча Прада.

Изменения коснутся коллекции весна-лето 2020 года. Они также затронут такие брэнды, как Miu Miu, Church's и Car Shoe.

В прошлом году британская компания Burberry заявила, что отказывается от применения натурального меха в своих разработках, а также выведет из продажи уже готовые меховые изделия.

Gucci не использует мех начиная с весны-лета 2018 года.

Активисты движений в защиту животных в прошлом году развернули кампанию в отношении модного дома Prada, который тогда запустил в продажу куртки из меха лисы и норки.


Эти изделия сейчас выведены из списка товаров, которые можно купить на сайте Prada, хотя на нем можно найти другие изделия, в которых для оторочки одежды используется лисий мех.

В Британии в 2000 году был введен запрет на разведение животных для получения меха. Однако разрешается продажа импортных меховых изделий при условии указания на этикетке факта использования натурального меха.

Члены британского парламента не раз призывали к полному запрету меховых изделий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модный дом Prada объявил, что с будущего года полностью откажется от использования меха животных.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси сняли «первый правозащитный сериал про ментов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика