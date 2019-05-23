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"Никто не хочет с этим связываться". В Казахстане ответили на предложение Лукашенко о поставках нефти в Беларусь

24.05.2019 14:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне сложных переговоров с Россией о компенсациях за загрязненную нефть в трубопроводе «Дружба» Лукашенко поднял вопрос о закупках сырья в Казахстане. Такие поставки технически возможны, хотя и менее выгодны для Минска, чем пока еще беспошлинная российская нефть.

"Никто не хочет с этим связываться". В Казахстане ответили на предложение Лукашенко о поставках нефти в Беларусь
Привлекательность альтернативных источников будет расти из-за налогового маневра в РФ. Но пока, по данным Коммерсанта, казахстанские компании не проявляют энтузиазма в отношении поставок в Беларусь. По мнению экспертов, Минск публично подчеркивает наличие альтернатив в первую очередь для усиления позиции в переговорах.

Беларусь хочет активизировать переговоры о приобретении казахстанской нефти, заявил 23 мая Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым. Речь идет о транзите казахстанской нефти через территорию РФ, для чего потребуется разрешение Москвы. 

Ертысбаев дал понять, что в случае такой договоренности Казахстан готов к поставкам. Сейчас объемы потребления казахстанской нефти в Беларуси невелики, всего 6,7 тыс. тонн за 2018 год (по данным Миннацэкономики Казахстана, речь идет о железнодорожных поставках). Россия до 2025 года должна беспошлинно поставлять 18 млн тонн нефти в год для белорусских НПЗ по трубопроводу.


Говоря о закупке казахстанской нефти, Лукашенко имел в виду поставки по нефтепроводу, поскольку железнодорожные отгрузки очень дорогие. Технологически такие поставки возможны. Так, уже сейчас нефть из Казахстана поступает транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау—Самара в порт Усть-Луга на Балтике (8,8 млн тонн за 2018 год), откуда отгружается танкерами на мировой рынок.

Эту же нефть в Самаре можно перенаправить в нефтепровод «Дружба» и поставить в Беларусь. Однако, по словам собеседника “Ъ”, знакомого с ситуацией, сейчас мощности заняты российской нефтью, которая поставляется как в Беларусь, так и на экспорт в Центральную и Восточную Европу. 

«Можно только заместить объемы: если белорусы откажутся от части российских поставок, можно прокачать взамен казахстанскую нефть»,— говорит он.

В то же время экономически поставки казахстанской нефти будут менее выгодны, чем российской, поскольку последние осуществляются пока беспошлинно. Пока будет действовать льготный режим, именно российское сырье останется наиболее привлекательным для белорусских НПЗ, говорит старший консультант ценового агентства Argus Сергей Агибалов. 

С этого года в России реализуется налоговый маневр, при котором экспортные пошлины постепенно снижаются до нуля к 2024 году, а НДПИ растет. «После планируемого обнуления пошлины налоговый стимул для белорусской стороны иссякнет, но в силу логистики российское сырье все равно будет вполне конкурентоспособно»,— отмечает Агибалов.

Между тем казахстанские производители нефти сами не слишком заинтересованы в поставках в Беларусь. Источник “Ъ”, близкий к «Казмунайгазу», отмечает, что эта тема поднимается часто, но «дальше разговоров не заходит». «У Казахстана нет столь значительных свободных объемов для поставок, как у РФ,— отмечает он.— К тому же добыча в 2019 году в стране должна сократиться при одновременном росте спроса со стороны Узбекистана и Китая».


Кроме того, по словам собеседника “Ъ”, для транзита надо договариваться с РФ, а учитывая «бесконечные споры с белорусами, никто не хочет с этим связываться». 

«Если Беларусь предложит хорошие деньги, какие-то объемы найдутся,— говорит другой собеседник “Ъ” в нефтяной отрасли Казахстана.— Но на таких условиях им проще договориться с россиянами».

Вопрос с поставками казахстанской нефти был поднят накануне переговоров премьеров России и Беларуси по компенсациям для Минска от загрязнения нефти в «Дружбе» хлорорганикой. Диалог обещает быть сложным: пока Минск заявляет об ущербе в «сотни миллионов долларов», российская сторона вспомнила об истории 2012 года с «растворителями», на которой Москва потеряла $1,5 млрд. 

Поиск альтернативных источников сырья вполне закономерен для усиления переговорных позиций.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне сложных переговоров с Россией о компенсациях за загрязненную нефть в трубопроводе «Дружба» Лукашенко поднял вопрос о закупках сырья в Казахстане. Такие...
 
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