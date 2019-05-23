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В Беларуси стартовали продажи нового поколения KIA Ceed и Ceed SW

24.05.2019 17:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

KIA Motors в Беларуси начала продажи третьего поколения KIA Ceed и Ceed SW. Цены на новый хэтчбэк составляют от 16,3 до 24,5 тысяч долларов в эквиваленте, а в кузове универсал автомобиль стоит от 16,95 до 26,7 тысяч долларов.

Семейство моделей Ceed является одним из наиболее высокотехнологичных в сегменте компактных автомобилей. При этом универсал Ceed SW предлагает наибольший объем багажного пространства в своем классе. 

Первая партия пришла в Минск буквально вчера. На текущий момент новинки представлены в автоцентрах в Уручье и на Тимирязева, а в ближайшее время автомобили появятся в Гомеле и Могилеве. «Мы видим постоянный интерес к Ceed  и Ceed SW у белорусов. Новое поколение автомобилей позволит бренду KIA расширить свое присутствие на белорусском рынке», – считают в автоцентре KIA «Атлант-М на Независимости».

На белорусском рынке новинки представлены линейкой 4-цилиндровых бензиновых двигателей, которые максимально соответствуют запросам белорусских клиентов.  Выбор моторов начинается со 100-сильного атмосферного агрегата объемом 1,4 литра, который работает со 6-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы – 1,6-литровый атмосферный двигатель на 128 «лошадей», к которому можно выбрать 6-ступенчатую коробку-автомат. Доступен и 1,4-литровый турбомотор T-GDI на 140 л. с., который идет в паре с 7-ступенчатой коробкой с двойным сцеплением. Самая быстрая версия берет первую «сотню» за 9,2 секунды. При этом расход топлива в городе составляет всего 7,7литра (5,2 л – расход за городом).

KIA Ceed стал «умнее»: интеллектуальные помощники помогают парковаться, поддерживать постоянную скорость и распознавать дорожные знаки, предусмотрена и функция автоматического торможения.

Длина хэтчбека – 4310 мм, ширина – 1800, а высота – 1457. Универсал в свою очередь длиннее почти на 290 мм и выше на 18 мм. Багажник KIA Ceed вмещает 395 литров и втрое больше  (1291 литра) со сложенными сиденьями.

В стандартную комплектацию входят стальные диски на 15 дюймов, запаска, задний спойлер и подогрев форсунок омывателя. В салоне присутствуют штурманская подсветка, кондиционер и бортовой компьютер с дисплеем. В качестве опций можно взять, в частности, светодиодные фары, круиз-контроль, мультимедийную систему и отделку салона из ткани и кожи.

Новый Ceed SW создан на новой глобальной платформе К2  и прошел адаптацию к условиям стран СНГ: дорожный просвет увеличен на 10 мм по сравнению с европейской спецификацией, проведена перенастройка пружин и амортизаторов, определены наиболее востребованные опции. Преимуществом универсала выступает самый большой в своем сегменте объем багажного отсека – 625 литров, без заднего ряда – 1 694 литра.

«Мы поставляем KIA Ceed и Ceed SW из завода в Словакии. На все автомобили действует уникальная для Беларуси гарантия – 150 000 км пробега или 5-лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Предыдущие поколения Ceed уже доказали свою надежность, так что у нас нет сомнений, что и новинка покажет себя хорошо на белорусских дорогах, – уверены в автоцентре KIA «Атлант-М на Независимости». – При этом треть автомобилей из первой партии уже раскуплена. Мы планируем поставлять новое поколение Ceed на постоянной основе, поэтому в ближайшее время белорусский рынок ожидают дополнительные поставки».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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KIA Motors в Беларуси начала продажи третьего поколения KIA Ceed и Ceed SW. Цены на новый хэтчбэк составляют от 16,3 до 24,5 тысяч долларов в эквиваленте, а в кузове универсал...
 
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