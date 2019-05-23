Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон почти за 5 млн долларов продает дом в Лондоне

Источник материала: Tut.by

Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продает свой таунхаус в районе Ислингтон. Стоимость объекта недвижимости политика составляет 3,75 млн фунтов (около 4,7 млн долларов), сообщает Mansion Gllobal .



Коллаж: mansionglobal.com

Дом площадью 3 тыс. кв. футов (914 кв. м) расположен в охраняемой заповедной зоне. В пятиэтажном здании 1841 года постройки четыре спальни, два рабочих кабинета, гостиная и терраса с видом на канал Риджентс, следует из публикации.

Джонсон приобрел таунхаус вместе с супругой Мариной в 2009 году за 2,3 млн фунтов. Год назад пара объявила о разводе. Последние несколько месяцев дом сдавался в аренду за 2 тысячи фунтов в неделю, уточняется в заметке.

Сегодня Джонсон заявил, что планирует баллотироваться в премьер-министры Великобритании и занять пост Терезы Мэй, которая объявила о своей отставке, написано в статье.