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Переговоры в Москве: Румас и Медведев обсудили вопросы интеграции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Позиции Минска и Москвы по теме интеграции сходятся на 70%. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша делегация находится с рабочим визитом в Москве. Переговоры проходят в формате один на один, а также в расширенном составе. В повестке дня – темы, которые касаются двусторонних отношений Беларуси и России. Прежде всего, речь о реализации дополнительных возможностей Союзного договора. Этим вопросом уже занимаются рабочие группы с участием членов правительств двух государств.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации:
Одна из тем переговоров – решение проблем, связанных с попаданием в трубопроводную систему Беларуси некачественной российской нефти, компенсация причинённых убытков и недополученной прибыли.
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Новости Беларуси. Позиции Минска и Москвы по теме интеграции сходятся на 70%. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем...
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