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Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

24.05.2019 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим натуральную «Фанту». Для неё нам понадобятся: апельсин, вода, сахар, лимон и газированная вода.

Два апельсина разрезаем на 4 части. 1 стакан сахара и 700 мл воды отправляем в кастрюлю.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

Варим 15 минут.

Разомнём два лимона, чтобы выдавить сок было проще. Разрезаем пополам, и сок сам вытекает с стакан.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

Перекладываем апельсины из кастрюли в блендер. Сюда же – сок лимона.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

Добавляем апельсиновый компот к измельчённым апельсинам. И пропускаем напиток через сито.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

В стакан наливаем 1 часть горячего лимонада и 2 части сильногазированной воды.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

Напиток готов. Приятного аппетита!

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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Приготовим натуральную «Фанту». Для неё нам понадобятся: апельсин, вода, сахар, лимон и газированная вода. Два апельсина разрезаем...
 
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