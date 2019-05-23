Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Приготовим натуральную «Фанту». Для неё нам понадобятся: апельсин, вода, сахар, лимон и газированная вода.

Два апельсина разрезаем на 4 части. 1 стакан сахара и 700 мл воды отправляем в кастрюлю.





Варим 15 минут.

Разомнём два лимона, чтобы выдавить сок было проще. Разрезаем пополам, и сок сам вытекает с стакан.





Перекладываем апельсины из кастрюли в блендер. Сюда же – сок лимона.





Добавляем апельсиновый компот к измельчённым апельсинам. И пропускаем напиток через сито.





В стакан наливаем 1 часть горячего лимонада и 2 части сильногазированной воды.









Напиток готов. Приятного аппетита!