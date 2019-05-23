Заварные пирожные и профитроли. Рецепт с хитростями

Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак воздушные, нежные профитроли и эклеры. Рецепт кулинарного шедевра очень простой. Для теста нам всего лишь понадобятся: мука, вода, яйца, соль, вода и сливочное масло.

Эклеры будут со сгущёнкой и творогом, польём сверху шоколадом. Начинка для профитролей у нас будет из твёрдого сыра, чеснока, йогурта, укропа и яиц.





Начинаем с заварного теста. Масло сливочное – 120 гр отправляем в кастрюльку, добавляем 1 стакан воды и даём маслу растопиться, добавляем щепотку соли.





Теперь высыпаем сразу весь стакан муки к маслу, чтобы не было комочков. Быстро размешиваем и завариваем.





2 минуты наше тесто будет вариться. Далее – даём тесту остыть до комнатной температуры.





Разбиваем 5 яиц и добавляем яичную массу понемногу в тесто. Замешиваем.





Предварительно разогреваем духовку на 200 градусов. Готовое тесто выкладываем на холодный противень с выложенной на него бумагой для выпекания. Чтобы бумага не ёрзала по противню, приклеиваем её тестом по углам.





Перекладываем тесто в мешочек и распределяем его на расстоянии.





Эклеры и профитроли отличаются только формой. Эклеры – продолговатой формы, а профитроли – пирамидками.





Отправляем противень в духовку на 15 минут.





Начинка для эклеров: 150 гр зернистого творога отправляем в блендер. Сюда же – вареную сгущёнку. Разбавляем начинку немного сливками.





Добавляем 3 ч. ложки сахарной пудры и всё взбиваем.

Начинка для профитролей: 100 гр твёрдого сыра натираем на крупной тёрке.





Мелко нарезаем пучок укропа.





Придавливаем и мелко нарезаем 2 зубчика чеснока.

Нарезаем 2 отварных яйца.

120 гр греческого йогурта.

Отправляем все эти ингредиенты в блендер. И немного перемешиваем.





Пришло время проверить эклеры и профитроли. Для этого крышку духовки мы не открываем, а лишь уменьшаем температуру нагрева на 150 градусов. Ещё 10 минут, и будет готово.





Нагреваем сковороду и растапливаем плитку шоколада с 50 мл сливок.





Остужаем пирожные и заправляем сладкую начинку в эклеры. Поливаем сверху растопленным шоколадом.





Профитроли также разрезаем и заправляем их сырной начинкой.





Блюдо готово. Приятного аппетита!