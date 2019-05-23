Марзалюк: «Если мы сравним муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу, то мы выигрываем по всем параметрам»

Источник материала: СТВ

Систему образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира» .





Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас очень неплохая система образования, достаточно качественная. Если мы сравним, я опять повторю и вызову, наверное, бурю эмоций, муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу школу, то мы выигрываем по всем параметрам, и это правда!





Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Граждане более чем 180 стран обучаются в наших университетах. И в наших университетах, действительно, качественный профессорско-преподавательский состав.