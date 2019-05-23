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Марзалюк: «Если мы сравним муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу, то мы выигрываем по всем параметрам»
Источник материала: СТВ
Систему образования в Беларуси обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
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Марзалюк: «Если мы сравним муниципальную бесплатную англо-саксонскую среднюю школу и нашу, то мы выигрываем по всем параметрам»
Систему образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
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