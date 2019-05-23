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Президент о благоустройстве территории у МКАД: «За сутки больше сделали, чем за год»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко
Главная задача – привести Беларусь в идеальный порядок. И здесь важно неравнодушное отношение к своей стране не только Президента, но и каждого из нас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте это делать, не затягивая. Делайте сами. Если уж согласовать надо, то одним письмом согласовали и все. Чтобы вы сами могли приводить это в порядок так, как мы с вами договорились. Но и считайте деньги. За сутки можешь тендер провести свой: позвал, «ребята, кто дешевле?». Зная цену, кто дешевле даст, тот и будет строить, чтобы просто было.
Президент пристально изучил ключевые объекты, в том числе развязки, строящиеся здания, действующие объекты общепита. Сделали и несколько остановок – Александр Лукашенко хотел своими глазами увидеть, как идет благоустройство территории.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился с благоустройством территорий, прилегающих к кольцевой вокруг Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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