ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста

24.05.2019 16:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Американец покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста

Чтобы реализовать свою мечту: стать членом Клуба семи вершин, 55-летний Дон Кэш бросил работу. Во время одного из восхождений из-за обморожения он лишился нескольких пальцев, однако это его не остановило. Эверест был завещающей точкой на пути к мечте.

Альпинист покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста

Что стало причиной смерти альпиниста, пока неизвестно. Семья мужчины считает, что во время спуска он мог перенести сердечный приступ.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Американец покорил вершины семи континентов и умер на спуске с Эвереста,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Чтобы реализовать свою...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночью 25 мая банковские карточки могут работать с перебоями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика