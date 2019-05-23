|
В Бресте состоялся митинг-реквием «Мы этой памяти верны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 700 юных «миротворцев» – в Брестской крепости. Белорусский фонд мира собрал единомышленников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция, к которой присоединились и взрослые, носит название «Мы этой памяти верны». Именно защитники этой героической земли сегодня являются примером мужества и борьбы за свободу.
78 лет назад многим из них пришлось отдать жизни. В память о героях-пограничниках дети держали портреты тех, кто принял на себя первый удар врага.
Степан Чеботарь, курсант Минского суворовского военного училища:
Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:
После возложения цветов и венков, участников акции ждет экскурсия по Брестской крепости, в том числе по новой интерактивной экспозиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 700 юных «миротворцев» – в Брестской крепости. Белорусский фонд мира собрал единомышленников со всей страны, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)