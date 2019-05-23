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Щит «Алеся» начал работу между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тоннелепроходческий щит «Алеся» начал бурить второй коридор между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы увидеть свет в конце тоннеля, «Алесе» предстоит пройти 1270 метров под землёй. Помогут ей в этом новые образцы режущего оборудования, которое сейчас устанавливают на щит. Стоимость такого тюнинга – почти 150 тысяч евро.
Александр Ободов, директор Тоннельного отряда №1 УП «Минскметрострой»:
Мы планируем пройти его в начале октября, выйти на станцию «Ковальская слобода».
На данный момент «Алеся» прошла уже 3 тоннеля от станции «Вокзальная», проложив в общей сложности путь под землёй около 4,5 километра.
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Новости Беларуси. Тоннелепроходческий щит «Алеся» начал бурить второй коридор между станциями «Вокзальная» и «Ковальская слобода», сообщили в программе Новости...
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