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В Гродно 30-летнего рабочего засыпало в строительном котловане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели мужчины при выполнении строительных работ в Гродно.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 24 мая. 30-летний работник одной из строительных организаций находился внутри котлована строящегося объекта.
Был проведен осмотр места происшествия, опрошены работники и руководители организации. Изымается документация по охране труда и технике безопасности.
Устанавливаются причины и условия, которые способствовали смертельному травмированию мужчины.
По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.
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Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели мужчины при выполнении строительных работ в Гродно. По информации Следственного комитета, происшествие...
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