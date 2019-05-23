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В Гродно 30-летнего рабочего засыпало в строительном котловане

24.05.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели мужчины при выполнении строительных работ в Гродно.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 24 мая. 30-летний работник одной из строительных организаций находился внутри котлована строящегося объекта.  

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены работники и руководители организации. Изымается документация по охране труда и технике безопасности.  

В Гродно 30-летнего рабочего засыпало в строительном котловане
Фото: СК

Устанавливаются причины и условия, которые способствовали смертельному травмированию мужчины.  

По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.  

В конце апреля в Гродно 38-летний каменщик упал с высоты и погиб – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели мужчины при выполнении строительных работ в Гродно.   По информации Следственного комитета, происшествие...
 
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