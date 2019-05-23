В Гродно 30-летнего рабочего засыпало в строительном котловане

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выясняются обстоятельства гибели мужчины при выполнении строительных работ в Гродно.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 24 мая. 30-летний работник одной из строительных организаций находился внутри котлована строящегося объекта.

Был проведен осмотр места происшествия, опрошены работники и руководители организации. Изымается документация по охране труда и технике безопасности.



Фото: СК

Устанавливаются причины и условия, которые способствовали смертельному травмированию мужчины.

По результатам проверки произошедшему будет дана правовая оценка.