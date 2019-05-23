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Euronews презентовал новый ролик о Беларуси – теперь о Беловежской пуще

24.05.2019 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Euronews презентовал очередной ролик о Беларуси – на этот раз о Беловежской пуще, которая является старейшим заповедником в Европе и одним из старейших в мире.  

Беловежская пуща – это дом для многих животных, но настоящий символ заповедника – зубры. Кроме того, это место также является популярным направлением для любителей экотуризма. 

Euronews презентовал новый ролик о Беларуси – теперь о Беловежской пуще
Скриншот из видео, опубликованного на ru.euronews.com

Елена Кузьмицкая, эксперт заповедника:
В Беловежской пуще мы прилагаем огромные усилия для сохранения тех видов животных, которые занесены в Красную Книгу Республики Беларусь. Одним из таких животных является зубр. Это – символ Беловежской пущи, это самое древнее животное, которое ранее населяло всю территорию Европы, но сейчас оно может быть найдено только здесь, в нашем регионе.

Euronews представил имиджевое видео о Беларуси (читать далее).

Люди в материале: Елена Кузьмицкая
 
 
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Новости Беларуси. Euronews презентовал очередной ролик о Беларуси – на этот раз о Беловежской пуще, которая является старейшим заповедником в Европе и одним из...
 
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