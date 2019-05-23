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Euronews презентовал новый ролик о Беларуси – теперь о Беловежской пуще
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Euronews
Беловежская пуща – это дом для многих животных, но настоящий символ заповедника – зубры. Кроме того, это место также является популярным направлением для любителей экотуризма.
Елена Кузьмицкая, эксперт заповедника:
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Новости Беларуси. Euronews презентовал очередной ролик о Беларуси – на этот раз о Беловежской пуще, которая является старейшим заповедником в Европе и одним из...
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