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Лунный календарь на 25 мая: едем на рынок за продуктами и бережём печень
Источник материала: СТВ
25 мая – 21-ый лунный день. Активный, насыщенный энергией. Хорош как для празднования чего-либо, так и для хозяйственных дел. Благоприятен для заготовки продуктов впрок и любых поездок.
Время рекордов и свершений – можно решиться на любой поступок, о котором боялись и думать. Важное условие: надо быть честным даже в мелочах.
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25 мая – 21-ый лунный день. Активный, насыщенный энергией. Хорош как для празднования чего-либо, так и для хозяйственных дел. Благоприятен для заготовки продуктов...
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