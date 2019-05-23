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Лунный календарь на 25 мая: едем на рынок за продуктами и бережём печень

24.05.2019 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

25 мая – 21-ый лунный день. Активный, насыщенный энергией. Хорош как для празднования чего-либо, так и для хозяйственных дел. Благоприятен для заготовки продуктов впрок и любых поездок.

Лунный календарь на 25 мая: едем на рынок за продуктами и бережём печень

Время рекордов и свершений – можно решиться на любой поступок, о котором боялись и думать. Важное условие: надо быть честным даже в мелочах.

Полезны водные процедуры: ванны, душ, обливания. Хороши любые физические упражнения. В этот день не нагружайте печень, хорошо попить отвары трав. Из еды в этот день особенно хорошо усвоятся морковь, клюква, свёкла, рябина, гранаты.

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25 мая – 21-ый лунный день. Активный, насыщенный энергией. Хорош как для празднования чего-либо, так и для хозяйственных дел. Благоприятен для заготовки продуктов...
 
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