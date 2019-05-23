Молодёжный марафон «75» пройдёт в рамках акции «Беларусь помнит»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» станет ярким продолжением масштабной патриотической акции «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект посвящен юбилею освобождения страны.





Главным станет создание полотнища героев Великой Отечественной войны и пополнение сведений в альбоме «Беларусь помнит! Родные лица Победы». Его украсят фотографии юных и талантливых белорусов, а рядом – фото их дедов и прадедов.









Своих родных – героев Победы – внести в альбом может каждый белорус. Напомним, первым запись в национальной книге памяти оставил Президент.





Александра Луговская, Заведующая отделом ЦК БРСМ:

Это будут все регионы, областные центра, крупные маленькие районные города. Стартовать будем 11 июня, а 3 июля и полотно, и альбом будут переданы в музей ВОВ для хранения. Хотим, чтобы память о тех, кто выгонял фашистов из нашей родной земли, никогда не забывалась.





Более 6 тысяч человек приняли участие в интернет-челледже «Беларусь помнит». Масштабный проект развернулся в соцсетях. Каждый может разместить фото воевавших родственников под единым хэштегом. В электронном дневнике памяти – фронтовые снимки, воспоминания уже подросших внуков о подвигах дедов и даже записи самих ветеранов. В планах организаторов создать портал памяти.