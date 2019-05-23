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Молодёжный марафон «75» пройдёт в рамках акции «Беларусь помнит»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» станет ярким продолжением масштабной патриотической акции «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект посвящен юбилею освобождения страны.
Главным станет создание полотнища героев Великой Отечественной войны и пополнение сведений в альбоме «Беларусь помнит! Родные лица Победы». Его украсят фотографии юных и талантливых белорусов, а рядом – фото их дедов и прадедов.
Своих родных – героев Победы – внести в альбом может каждый белорус. Напомним, первым запись в национальной книге памяти оставил Президент.
Александра Луговская, Заведующая отделом ЦК БРСМ:
Более 6 тысяч человек приняли участие в интернет-челледже «Беларусь помнит». Масштабный проект развернулся в соцсетях. Каждый может разместить фото воевавших родственников под единым хэштегом. В электронном дневнике памяти – фронтовые снимки, воспоминания уже подросших внуков о подвигах дедов и даже записи самих ветеранов. В планах организаторов создать портал памяти.
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Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» станет ярким продолжением масштабной патриотической акции «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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