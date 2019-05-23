Датчанин пришел из Польши в Беларусь по железнодорожным путям

сообщает Госпогранкомитет. На железнодорожной станции Брузги при помощи системы видеонаблюдения 23 мая был обнаружен неизвестный мужчина, который направлялся из Польши в Беларусь по железнодорожному полотну,Госпогранкомитет.





В ста метрах от границы его задержали пограничники. Нарушителем оказался 24-летний гражданин Дании. Паспорт у иностранца был просрочен уже два года, а из личных документов имелось только водительское удостоверение. Сам молодой человек пояснил, что направлялся в Минск с целью туризма. С собой у него были карты Беларуси и России.









Мужчина задержан до выяснения личности. Начат административный процесс по ст.23.29, 23.55 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси.