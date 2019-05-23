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На время Европейских игр в Минске на стадионах запретят селфи-палки
Источник материала: Партизан
На время II Европейских игр в Минске на спортивных объектах запретят селфи-палки. Также болельщикам нельзя будет иметь при себе флаги и вымпелы, "не зарегистрированные в установленном порядке". Ну и, разумеется, алкоголь.
Об этом в интервью газете
Европейские игры торжественно откроются на минском стадионе "Динамо" 21 июня. В этот день будут особенно усилены меры безопасности, поскольку на торжество приедет не только белорусский руководитель, но и зарубежные лидеры. Уже дали согласие президент Грузии, премьер-министр России.
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На время II Европейских игр в Минске на спортивных объектах запретят селфи-палки. Также болельщикам нельзя будет иметь при себе флаги и вымпелы, "не...
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