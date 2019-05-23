На время Европейских игр в Минске на стадионах запретят селфи-палки

"На страже" рассказал начальник столичной милиции генерал-майор Иван Кубраков. По его словам, на трибуны и в фан-зону можно будет пройти только через контрольно-пропускные пункты. Список запрещенных для проноса вещей милиция обещает вскоре опубликовать. Об этом в интервью газетерассказал начальник столичной милиции генерал-майор Иван Кубраков. По его словам, на трибуны и в фан-зону можно будет пройти только через контрольно-пропускные пункты. Список запрещенных для проноса вещей милиция обещает вскоре опубликовать.





Европейские игры торжественно откроются на минском стадионе "Динамо" 21 июня. В этот день будут особенно усилены меры безопасности, поскольку на торжество приедет не только белорусский руководитель, но и зарубежные лидеры. Уже дали согласие президент Грузии, премьер-министр России.