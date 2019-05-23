В Минской области школьник шантажировал девушку ее интимными фото

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители МВД, на Минщине одиннадцатиклассник шантажировал в социальной сети девушку ее интимными фотографиями. В частности, подросток требовал 70 рублей за неразглашение сведений.

В милицию за помощью обратились родители девушки. Вскоре злоумышленник был найден. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК Республики Беларусь («Вымогательство»).

В МВД обратили внимание, что количество вымогательств с использованием интимных изображений растет. Так, только в 2019 году зарегистрировано 58 вымогательств, из которых 42 – в Интернете. При этом жертвами вымогательств чаще всего становятся мужчины в возрасте от 17 до 30 лет.

Специалисты пояснили, что вне зависимости, чем шантажируют – перепиской, фотографиями или видео, такие действия всегда являются уголовно наказуемыми. Преступление считается совершенным с момента предъявления требований и высказывания угроз распространить сведения, которые человек желает сохранить в тайне.