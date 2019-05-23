Дополнительный поезд «Брест-Варшава» назначен во время Европейских игр

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги, в связи с предстоящими II Европейскими играми БЖД совместно с Польскими железными дорогами согласован и назначен поезд международных линий №137/136 «Брест-Варшава». Он будет курсировать с 16 июня по 14 июля (кроме 30 июня) по средам, пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что из Бреста поезд будет отправляться в 5.10 утра и прибывать на станцию «Варшава-Центральная» в 7.55 утра по местному времени. Время отправления со станции «Варшава-Центральная» – 16.05, время прибытия на станцию «Брест-Центральный» – 21.06. Напомним, в Беларуси разница во времени с Польшей – один час. Когда в Бресте 8 часов, в Варшаве – 7 часов.

Как отмечают в БЖД, расписание составлено с учетом возможности пересадки на поезда, курсирующие в другие города Беларуси. Продажа билетов на поезд №137/136 «Брест-Варшава» уже открыта. Пограничный таможенный контроль проводится через зал таможенного досмотра вокзала станции «Брест-Центральный».

Более подробную информацию о стоимости проезда и наличии билетов на поезд можно получить на официальном сайте БЖД, по телефону контакт-центра 105, а также в кассах железнодорожных вокзалов.