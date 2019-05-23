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Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России

24.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России

Вопросы сближения законодательств Беларуси и России и обеспечения равных прав граждан двух стран обсуждены на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту в Гродно. В заседании приняли участие председатель областного Совета депутатов Игорь Жук и заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. 
 
Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России

Помимо союзных парламентариев, в мероприятии участвовали представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерств транспорта Беларуси и России, Министерства связи и информатизации Беларуси, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Участники мероприятия акцентировали внимание на подготовке проекта концепции сближения законодательства государств – участников Договора о создании Союзного государства. Кроме того, депутаты обсудили актуальные вопросы, связанные с деятельностью по гармонизации законодательств Беларуси и России в сфере цифровой экономики, а также с обеспечением равных прав граждан Союзного государства на трудовую деятельность. 

Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России

Как отметил председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Артем Туров, в последние два года проведены парламентские слушания совместно с органами исполнительной власти по вопросам равных прав граждан двух стран, в том числе в образовании, здравоохранении, пенсионном и социальном обеспечении. Эти вопросы находятся на завершающем этапе. На смену им приходят новые, которые необходимо обсуждать и решать совместно. 

Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России
Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России
Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России

Говоря о гармонизации законодательства в сфере цифровой экономики, Артем Туров подчеркнул:

– Для нас очень важно, чтобы наши страны формировали законодательство в этой отрасли не по принципу дальней синхронизации или унификации, а чтобы вместе вырабатывали общепонятийный аппарат, выходили на принятие общих решений в этой сфере. Поэтому мы обсудили вопросы о возможностях использования модельного законодательства в рамках цифровой экономики. Этот вопрос очень актуальный, потому что касается всех сфер жизнедеятельности наших стран, граждан России и Беларуси. Сегодня было принято решение о проведении профильного семинара по этой теме. 

Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России

Как отметил заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виталий Шилов, решаются вопросы с обеспечением равных прав граждан Союзного государства на трудовую деятельность. В прошлом году принято решение Высшего государственного совета Союзного государства, благодаря которому белорусы с национальными водительскими правами принимаются на работу в России и трудятся на тех же условиях, как и россияне. Сейчас предстоит решить вопрос с подтверждением свидетельства о профессиональной компетентности водителей в международных автомобильных перевозках. 

Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России

В ходе визита депутаты Парламентского собрания встретились с руководством облисполкома и областного Совета депутатов.   Речь в том числе шла о подготовке к проведению форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге в этом году. Белорусская сторона также высказала предложение привлечь российских лоукост-перевозчиков в Гродненский аэропорт. Дана также положительная оценка принятому решению, согласно которому белорусские хоккеисты перестали считаться легионерами в российском хоккее. Прозвучало предложение снять этот статус с наших соотечественников и в других видах спорта.

Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России
 
Сегодня же в рамках официального визита в Гродно участники парламентской делегации возложили цветы к памятнику погибшим воинам и партизанам Великой Отечественной войны в парке Жилибера.
 
Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России
Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России
Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России
Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России
Предложение для российских лоукостов, статус легионеров в спорте. В Гродно прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Вопросы сближения законодательств Беларуси и России и обеспечения равных прав граждан двух стран обсуждены на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза...
 
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