Послабления наказания не будет

Источник материала: Вороновская газета





В ходе ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко категорично осудил коррупцию, указал, что прощения за это не будет никому. В продолжение высказанного, Глава государства 10 мая 2019 года подписал Декрет №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией».

Дмитрий Волох, заместитель прокурора Вороновского района, о положениях недавно вступившего в силу документа:

— Согласно требованиям лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, указанных в ч.1 Декрета №3, не могут быть условно-досрочно освобождены от отбывания наказания, назначенного по приговору суда, а также неотбытая часть назначенного им судом наказания не может быть заменена более мягким.

Декрет является в том числе и одним из средств профилактики коррупционных преступлений, мощным сдерживающим фактором, поскольку запрещает возможность послабления наказания за совершение коррупционных преступлений, заставляет каждого задуматься о неблагоприятных последствиях своего возможного противоправного поведения.

Отмечу, что прокуратура и суд Вороновского района всегда взвешенно подходят к даче заключений и вынесении постановлений о возможности либо невозможности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лиц, совершивших коррупционные преступления. Так, 13 февраля помощником прокурора Вороновского района дано заключение о необходимости отказа в удовлетворении представления УИИ Вороновского РОВД об условно-досрочном освобождении от неотбытой части наказания гражданина Г., осужденного в 2016 году за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.210 УК и относящегося к категории коррупционных.

Мотивами дачи заключения о необходимости отказа в удовлетворении представления послужило то, что гражданин Г. осужден за коррупционное преступление, относящееся к категории тяжких, данное преступление совершено им в группе лиц по предварительному сговору. Кроме того, на учете в УИИ Вороновского РОВД он находился менее года, в связи с чем, судить о том, что своим поведением он доказал исправление, преждевременно.