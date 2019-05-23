В центре Слуцка «лишённик» проехал на красный, столкнулся с другой машиной и врезался в столб

Источник материала: Слуцк Город





Вечером в четверг на пересечении улиц Ленина и Пионерская, возле магазина «Бирюза», автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

По предварительной информации, причиной послужило то, что водитель выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем. Ранее он был лишён права управления.

В ДТП обошлось без пострадавших.







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