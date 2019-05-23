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Случчанин пытается через публикацию решить проблему с детской площадкой

24.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Instagram SlutskGorod написал местный житель Максим, который попросил обратить внимание местных коммунальщиков на проблему в одной из дворов по улице Социалистическая:

«Здравствуйте! Видел, что благодаря вашим историям решаются многие бытовые проблемы во дворах разных районов. Так вот: есть баскетбольная площадка в 11-м городке около 118 дома.

Каждый день на неё приходят ребята играть, но проблема в том, что полуцелое только одно кольцо, а народа приходит немало, приходится сидеть и ждать своей очереди. Может вы как-нибудь могли повлиять, чтобы ЖКХ наконец сделали железное кольцо и повесили на второе кольцо щит, чтоб ребята играли полноценно на две команды. Ибо мы сами раньше там проводили все своё свободное время, а сейчас младшее поколение не может нормально поиграть в баскетбол».

Фотографию площадки автор обещал прислать позже.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В Instagram SlutskGorod написал местный житель Максим, который попросил обратить внимание местных коммунальщиков на проблему в одной из дворов по улице Социалистическая.
 
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