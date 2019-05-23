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Товарищ Гром: в Минске открылась выставка о Громыко

24.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Его называли мистер «Нет» и «товарищ Гром». В Минске открылась выставка, посвященная 110-летию со дня рождения дипломата Андрея Громыко. Он больше четверти века был министром иностранных дел СССР. Так долго этот пост не занимал никто, отмечает телеканал «МИР 24».

При нем сменились пять генсеков Советского Союза и 8 президентов США. Андрей Андреевич принимал участие в Ялтинской и Потсдамской конференциях. Его подпись стоит под уставом ООН. Подготовленные при участии Громыко соглашения до сих пор – основа глобальной безопасности. Это договоры о нераспространении ядерного оружия, об ограничении стратегических вооружений.

«Для нас очень важно, чтобы подрастающее поколение молодых дипломатов могло на этом опыте учиться. Мы привезли интересную выставку. Это те материалы, которые не находятся в свободном доступе. Здесь можно увидеть копии оригинальных документов с подписями и очень редкие фотографии. Для молодых студентов важно это увидеть и прикоснуться к тому времени», – говорит и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси Андрей Клинцевич.

Выставка открылась на факультете международных отношений Белорусского государственного университета. Организована она при поддержке Россотрудничества.



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Теги: Минск
 
 
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Он был министром иностранных дел СССР больше четверти века. При нем сменились пять генсеков Советского Союза и 8 президентов США.
 
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