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Будущее печатных СМИ, технологии телевидения и роль блогеров. Какие темы обсудили на «Летней школе журналистики» в Бресте

24.05.2019 21:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современные технологии телевидения, роль блогеров, а также будущее печатных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущее печатных СМИ, технологии телевидения и роль блогеров. Какие темы обсудили на «Летней школе журналистики» в Бресте

Эти и другие актуальные темы 24 мая обсуждали во время «Летней школы журналистики» в Бресте. В роли спикеров выступили именитые медиа-эксперты из ведущих телеканалов, радиостанций, информационных агентств и газет Беларуси и России.

Будущее печатных СМИ, технологии телевидения и роль блогеров. Какие темы обсудили на «Летней школе журналистики» в Бресте

Акцент был сделан на подготовке журналистов в эпоху цифровизации. Мастер-классы проходили на трех площадках университета. Помимо студентов опыт известных журналистов заинтересовал и тех, кто только пришел в профессию.

Будущее печатных СМИ, технологии телевидения и роль блогеров. Какие темы обсудили на «Летней школе журналистики» в Бресте

Будущее печатных СМИ, технологии телевидения и роль блогеров. Какие темы обсудили на «Летней школе журналистики» в Бресте

Мариам Табагари, корреспондент информационного агентства «Могилевские ведомости»:
Журналистика – это не просто профессия. Это вся жизнь. Если не находиться 24 часа в сутки семь дней в неделю в профессии, значит, не быть специалистом в свое деле. На этом форуме мне интересно встретить коллег из других областных изданий, обменяться опытом, поучаствовать в секциях, выслушать спикеров.

Будущее печатных СМИ, технологии телевидения и роль блогеров. Какие темы обсудили на «Летней школе журналистики» в Бресте

Общением маститых журналистов с начинающими завершился двухдневный медиафорум в Бресте. Участие в нем приняли гости из 25 стран мира.

Люди в материале: Мариам Табагари
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Современные технологии телевидения, роль блогеров, а также будущее печатных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти и другие...
 
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