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Новости экономики за 24.05.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как изменятся тарифы на риэлторские услуги? Какие самые дорогие бренды мира по версии Forbes? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ЧЕРЕЗ ЭСТОНСКИЙ ПОРТ СИЛЛАМЯЭ
Беларусь может расширить экспортные поставки через эстонский порт Силламяэ. В перспективе это поможет нарастить белорусский экспорт, а также заинтересовать эстонский бизнес участвовать в реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка «Великий камень». Порт находится в 25 километрах от границы ЕС и России. Его можно использовать для перевалки грузов и самых различных товаров в направлении стран Европы, США, России, Юго-Восточной Азии и всего мира.
Это самый восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые крупные суда, заходящие в Балтийское море через Датские проливы. Свободная таможенная зона Силламяэ (0 % налогов и пошлин) в совокупности с либеральной налоговой политикой Эстонии создают самую выгодную деловую среду.
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Новости Беларуси. Как изменятся тарифы на риэлторские услуги? Какие самые дорогие бренды мира по версии Forbes? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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