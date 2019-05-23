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Новости экономики за 24.05.2019

24.05.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменятся тарифы на риэлторские услуги? Какие самые дорогие бренды мира по версии Forbes? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ЧЕРЕЗ ЭСТОНСКИЙ ПОРТ СИЛЛАМЯЭ

Беларусь может расширить экспортные поставки через эстонский порт Силламяэ. В перспективе это поможет нарастить белорусский экспорт, а также заинтересовать эстонский бизнес участвовать в реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка «Великий камень». Порт находится в 25 километрах от границы ЕС и России. Его можно использовать для перевалки грузов и самых различных товаров в направлении стран Европы, США, России, Юго-Восточной Азии и всего мира.

Новости экономики за 24.05.2019

Это самый восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые крупные суда, заходящие в Балтийское море через Датские проливы. Свободная таможенная зона Силламяэ (0 % налогов и пошлин) в совокупности с либеральной налоговой политикой Эстонии создают самую выгодную деловую среду.

Проект изменений тарифов на риэлторские услуги в Беларуси вынесли на общественное обсуждение

Forbes опубликовал список самых дорогих брендов мира-2019

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Новости Беларуси. Как изменятся тарифы на риэлторские услуги? Какие самые дорогие бренды мира по версии Forbes? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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Проект изменений тарифов на риэлторские услуги в Беларуси вынесли на общественное обсуждение
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