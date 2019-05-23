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Проект изменений тарифов на риэлторские услуги в Беларуси вынесли на общественное обсуждение

24.05.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На общественное обсуждение 24 мая вынесен проект постановления Совета Министров относительно тарифов на некоторые риелторские услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, государство будет устанавливать тарифы на услуги физлицам в отношении жилфонда, земельных участков, дач, садовых домиков и гаражей. При этом профильные организации будут самостоятельно утверждать стоимость услуг, предельный максимум определит государство. Предусмотрена скидка для многодетных семей.

Кроме того, планируется отменить госрегулирование цен на риелторские услуги для юрлиц, а также связанные с объектами нежилого фонда. Это будет способствовать развитию конкуренции и повышению качества этих услуг. Еще один важный момент в проекте документа – запрет на оплату одной и той же риелторской услуги в отношении одного и того же объекта недвижимости и продавцом, и покупателем.

Больше новостей экономики за 24 мая здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. На общественное обсуждение 24 мая вынесен проект постановления Совета Министров относительно тарифов на некоторые риелторские услуги, сообщили...
 
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