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Forbes опубликовал список самых дорогих брендов мира-2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Названы самые дорогие бренды мира по версии Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Apple возглавляет его девятый год подряд. Бренд техногиганта стоит 205,5 миллиардов долларов. Пока Apple сохраняет свои позиции на вершине, к ней стремительно приближается Google – 167 миллиардов долларов. Microsoft и Amazon завершают топ-4: за год стоимость обоих брендов выросла более чем на 20 %.
Единственный IT-бренд, который за год сдал позиции, – это Facebook. Пятое место, 88 миллиардов долларов – на 6 % ниже результата 2018 года.
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Новости Беларуси. Названы самые дорогие бренды мира по версии Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Apple возглавляет его девятый год подряд. Бренд...
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