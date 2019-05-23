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«Хорошо, что есть возможность прикоснуться к Европейским играм до их начала». Как в Витебске встретили «Пламя мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эстафету огня встретил Витебск. Из северной столицы Беларуси начнется вояж «Пламени мира» по знаковым местам региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортивный огонь пронесли от площади Свободы до площади Победы более десятка жителей витебской земли. Это известные артисты, ученые, чиновники, бизнесмены и спортсмены. В числе факелоносцев и олимпийские чемпионы.
Ирина Кривко, олимпийская чемпионка (2018):
Владислав Гончаров, олимпийский чемпион (2016):
Свой весомый вклад в развитие Европейских игр-2019 внес холдинг «Марко». Именно здесь отшили 10 тысяч пар спортивной обуви для участников форума и волонтеров. «Пламя мира» зажгло идеей спортивного праздника всех работников компании.
Эстафету огня здесь встречали под всеобщее ликование. Стать частью грандиозного события удалось и тем, кто не мог оторваться от производства. Факел по цехам пронес сам генеральный директор холдинга «Марко» Николай Мартынов.
Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Главный символ грядущего мультиспортивного форума продолжит знакомить гостей Игр с Беларусью. Впереди еще почти месяц путешествий по городам нашей родины. Завершится эстафета зажжением чаши олимпийского огня на главной арене II Европейских игр – столичном стадионе «Динамо».
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«Хорошо, что есть возможность прикоснуться к Европейским играм до их начала». Как в Витебске встретили «Пламя мира»
Новости Беларуси. Эстафету огня встретил Витебск. Из северной столицы Беларуси начнется вояж «Пламени мира» по знаковым местам региона, сообщили в программе...
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