В Минске рассчитывают на снижение ставки по госкредиту РФ в $10 млрд на строительство БелАЭС

Источник материала: Интерфакс

Предложения Беларуси по изменению условий кредита, выданного РФ на строительство Белорусской АЭС, еще рассматриваются российской стороной, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

"Мы предложили российской стороне улучшить условия кредитования, снизить ставку, они на высоком уровне обсуждают", - сказал Ляшенко, которого цитирует агентство БелТА .

Ляшенко напомнил, что в мае премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел в Минске переговоры с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. По словам вице-премьера, обсуждались ключевые моменты, которые касаются сооружения атомной станции.

Комментируя срок ввода первого энергоблока в конце нынешнего года, Ляшенко отметил: "Пока держим сроки, которые ранее были заявлены российской стороной".

Как сообщалось, Беларусь и Россия обсуждают продление срока российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет и снижения ставки по кредиту.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

В апреле президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить около $7 млрд вместо $10 млрд, предусмотренных белорусско-российским кредитным соглашением.

Ранее Лукашенко объяснял предложение о снижении ставки по кредиту на строительство БелАЭС переносом пуска первого энергоблока на год в связи с изготовлением Росатомом нового реактора. В сентябре 2018 года после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявлял: "Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту).