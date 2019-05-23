|
Беларусь примет молодёжный чемпионат мира по хоккею-2020 1А. Комментарий ФХБ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решение Международной федерации хоккея о том, что молодежный чемпионат мира в первой дивизионе группы «А» пройдет в Минске, прокомментировали в Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вячеслав Федоренков, ведущий специалист по связям с общественностью Федерации хоккея Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Решение Международной федерации хоккея о том, что молодежный чемпионат мира в первой дивизионе группы «А» пройдет в Минске, прокомментировали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)