ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция ГАИ - «Мотодвижение без нарушений!» проводится в Бресте

24.05.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В период времени с 24 по 26 мая на территории Брестской области проходит международный мотофестиваль, в связи с чем, нашу область посещает огромное количество мотоциклистов. Именно в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и своевременного выявления и пресечения фактов нарушений Правил дорожного движения водителями двухколесных транспортных средств, Госавтоинспекция усиливает контроль, в том числе, с использованием нарядами дорожно-патрульной службы ГАИ форм гласного, негласного и смешанного контроля.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66501.php

Бресте" alt="Акция ГАИ - «Мотодвижение без нарушений!» проводится в Бресте">

Сегодня, 24 мая, на улице Московской в г. Бресте сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Мотодвижение без нарушений!».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66501.php

Акция ГАИ - «Мотодвижение без нарушений!» проводится в Бресте

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции, в ходе надзора за дорожным движением, особое внимание уделяли водителям мототранспорта. С мотоциклистами проводились профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД, внимательном и осторожном участии в дорожном движении, а также вручались тематические памятки.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66501.php

Акция ГАИ - «Мотодвижение без нарушений!» проводится в Бресте
 Акция ГАИ - «Мотодвижение без нарушений!» проводится в Бресте

Госавтоинспекция напоминает:

— управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, шлем должен обязательно быть и на пассажире;

— двигаться с включенным ближним светом фар;

— обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими техосмотра, при этом регистрационный знак должен быть установлен в предназначенном для этого месте;

— при движении на двухколесном транспортном средстве всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности: не превышать установленную скорость, избегать неосмотрительного и рискованного выезда на полосу встречного движения. Ведь именно в таких ситуациях случаются самые тяжелые по своим последствиям столкновения.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66501.php

Акция ГАИ - «Мотодвижение без нарушений!» проводится в Бресте

Госавтоинспекция призывает мотоциклистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, а также не создавать препятствий и опасности для дорожного движения других участников. Действовать корректно, быть внимательными и взаимовежливыми!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В период времени с 24 по 26 мая на территории Брестской области проходит международный мотофестиваль, в связи с чем, нашу область посещает огромное количество...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дает возможность проявить себя, показать»: в Минске завершился городской этап «Кожаного мяча»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика