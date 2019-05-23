 Акция ГАИ - «Мотодвижение без нарушений!» проводится в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В период времени с 24 по 26 мая на территории Брестской области проходит международный мотофестиваль, в связи с чем, нашу область посещает огромное количество мотоциклистов. Именно в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и своевременного выявления и пресечения фактов нарушений Правил дорожного движения водителями двухколесных транспортных средств, Госавтоинспекция усиливает контроль, в том числе, с использованием нарядами дорожно-патрульной службы ГАИ форм гласного, негласного и смешанного контроля.



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Сегодня, 24 мая, на улице Московской в г. Бресте сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Мотодвижение без нарушений!».



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В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции, в ходе надзора за дорожным движением, особое внимание уделяли водителям мототранспорта. С мотоциклистами проводились профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД, внимательном и осторожном участии в дорожном движении, а также вручались тематические памятки.



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Госавтоинспекция напоминает:

— управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, шлем должен обязательно быть и на пассажире;

— двигаться с включенным ближним светом фар;

— обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими техосмотра, при этом регистрационный знак должен быть установлен в предназначенном для этого месте;

— при движении на двухколесном транспортном средстве всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности: не превышать установленную скорость, избегать неосмотрительного и рискованного выезда на полосу встречного движения. Ведь именно в таких ситуациях случаются самые тяжелые по своим последствиям столкновения.



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Госавтоинспекция призывает мотоциклистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, а также не создавать препятствий и опасности для дорожного движения других участников. Действовать корректно, быть внимательными и взаимовежливыми!