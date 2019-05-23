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Под Брестом из агроусадьбы эвакуировали 50 человек из-за забытого лазертаг-оборудования
24.05.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестском районе правоохранители эвакуировали отдыхающих и персонал агроусадьбы из-за забытого оборудования для игры в лазертаг, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Инцидент произошел 23 мая вблизи деревни Тюхиничи. Во время кошения травы работник туристического комплекса наткнулся на две небольшие пластиковые коробки черного цвета. Внутри находились аккумуляторные батареи и микросхемы. Мужчина сообщил о находке директору усадьбы, который обратился за помощью в Брестский РОВД.
Прибывшие на место ЧП правоохранители эвакуировали 50 человек. При обследовании коробок взрывоопасных предметов не обнаружено. Это оказалось частью игрового оборудования для игры в лазертаг, которое ранее забыл на территории агроусадьбы индивидуальный
Кстати, вечером того же дня на берегу реки Лесной вблизи деревни Тюхиничи был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, который был уничтожен саперно-пиротехнической группой в/ч 5526.
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В Брестском районе правоохранители эвакуировали отдыхающих и персонал агроусадьбы из-за забытого оборудования для игры в лазертаг, сообщили БЕЛТА в УВД...
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