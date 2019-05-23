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Под Брестом из агроусадьбы эвакуировали 50 человек из-за забытого лазертаг-оборудования

24.05.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском районе правоохранители эвакуировали отдыхающих и персонал агроусадьбы из-за забытого оборудования для игры в лазертаг, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66500.php

Под Брестом из агроусадьбы эвакуировали 50 человек из-за забытого лазертаг-оборудования

Инцидент произошел 23 мая вблизи деревни Тюхиничи. Во время кошения травы работник туристического комплекса наткнулся на две небольшие пластиковые коробки черного цвета. Внутри находились аккумуляторные батареи и микросхемы. Мужчина сообщил о находке директору усадьбы, который обратился за помощью в Брестский РОВД.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66500.php

Под Брестом из агроусадьбы эвакуировали 50 человек из-за забытого лазертаг-оборудования

Прибывшие на место ЧП правоохранители эвакуировали 50 человек. При обследовании коробок взрывоопасных предметов не обнаружено. Это оказалось частью игрового оборудования для игры в лазертаг, которое ранее забыл на территории агроусадьбы индивидуальный предприниматель из Бреста.

Кстати, вечером того же дня на берегу реки Лесной вблизи деревни Тюхиничи был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, который был уничтожен саперно-пиротехнической группой в/ч 5526.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестском районе правоохранители эвакуировали отдыхающих и персонал агроусадьбы из-за забытого оборудования для игры в лазертаг, сообщили БЕЛТА в УВД...
 
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