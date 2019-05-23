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БЖД на время II Европейских игр назначила дополнительный поезд Брест-Варшава

24.05.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дополнительный поезд Брест-Варшава будет курсировать во время проведения II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66498.php

БЖД на время II Европейских игр назначила дополнительный поезд Брест-Варшава

"В связи с предстоящими II Европейскими играми Белорусской железной дорогой совместно с Польскими железными дорогами согласован и назначен поезд международных линий №137/136 Брест-Варшава, который будет курсировать с 16 июня по 14 июля (кроме 30 июня) по средам, пятницам и воскресеньям", - рассказали в БЖД. Из Бреста поезд будет отправляться в 5:10 и прибывать на станцию Варшава-Центральная в 7:55. Время отправления со станции Варшава-Центральная - 16:05, время прибытия на станцию Брест-Центральный - 21:06.

Как отмечают в БЖД, расписание составлено с учетом возможности пересадки на поезда, курсирующие в другие города Беларуси.

Продажа билетов на поезд №137/136 Брест-Варшава уже открыта. Пограничный таможенный контроль проводится через зал таможенного досмотра вокзала станции Брест-Центральный. Более подробную информацию о стоимости проезда и наличии билетов на поезд можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, по телефону контакт-центра 105, а также на железнодорожных вокзалах.

 
Теги: Брест
 
 
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  Дополнительный поезд Брест-Варшава будет курсировать во время проведения II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги. "В...
 
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