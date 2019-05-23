|
БЖД на время II Европейских игр назначила дополнительный поезд Брест-Варшава
24.05.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дополнительный поезд Брест-Варшава будет курсировать во время проведения II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
"В связи с предстоящими II Европейскими играми Белорусской железной дорогой совместно с Польскими железными дорогами согласован и назначен поезд международных линий №137/136 Брест-Варшава, который будет курсировать с 16 июня по 14 июля (кроме 30 июня) по средам, пятницам и воскресеньям", - рассказали в БЖД. Из Бреста поезд будет отправляться в 5:10 и прибывать на станцию Варшава-Центральная в 7:55. Время отправления со станции Варшава-Центральная - 16:05, время прибытия на станцию Брест-Центральный - 21:06.
Как отмечают в БЖД, расписание составлено с учетом возможности пересадки на поезда, курсирующие в другие города Беларуси.
Продажа билетов на поезд №137/136 Брест-Варшава уже открыта. Пограничный таможенный контроль проводится через зал таможенного досмотра вокзала станции Брест-Центральный. Более подробную информацию о стоимости проезда и наличии билетов на поезд можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, по телефону контакт-центра 105, а также на железнодорожных вокзалах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дополнительный поезд Брест-Варшава будет курсировать во время проведения II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги. "В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)