Лукашенко оценил качество дорог перед Вторыми Европейскими играми

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с чиновниками и журналистами проехал по Минской Кольцевой автодороге, чтобы оценить ее качество перед Вторыми Европейскими играми. С подробностями – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

К наведению порядка глава государства относится строго. Он всегда переживает за каждый сантиметр земли и не только ради гостей Всемирных игр.

«Начнем с основных дорог и пойдем к границам нашей страны. Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться. Это наша фишка. Кто бы сюда ни приезжал, все ахают, как хорошо, природа хорошая. Но природе надо не только радоваться, природу надо и украшать, совершенствовать», – подчеркнул Лукашенко.

Осмотрел президент и автомобили, которые будут задействованы на играх – белорусские кроссоверы и автобусы. На одном из них президент и ехал.

Президентский автобус прошел 56 км МКАДа в общем автомобильном потоке. Рядом с кольцевой уже работают автозаправочные станции, магазины, придорожные сервисы. На их ответственность за территорию обратил внимание Лукашенко.

«Этот ресторан и эту заправку надо заставить, чтобы они ухаживали. У каждого должна быть ответственность за территорию. И не дай бог вы кого-то не предупредили, вот за это вы сами ответите», – обратился он к своим попутчикам.

Сделали и несколько остановок по дороге. Основное внимание президент обращал на эстетику в благоустройство. Он предложил собрать группу дизайнеров, чтобы сделать МКАД с обеих сторон в едином стиле. По словам президента, о порядке и красоте нужно заботиться ежедневно, а не от случая к случаю. «Знали, что приеду, и за сутки сделали больше чем за год», – пошутил Александр Лукашенко по завершении поездки.