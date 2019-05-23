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«Дает возможность проявить себя, показать»: в Минске завершился городской этап «Кожаного мяча»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На стадионе футбольного клуба «Минск» 24 мая завершился городской финальный турнир среди юных футболистов «Кожаный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования проходят на призы Президентского спортивного клуба. В решающем матче младшей возрастной группы футболисты из Первомайского района столицы победили сверстников из Московского 4:0. В средней возрастной группе также были лучше парни из Первомайского района Минска. Они разгромили команду из Фрунзенского района 9:1.
В соревнованиях принимают участия мальчишки и девчонки, которые не являются воспитанниками специализированных школ. В сентябре пройдет розыгрыш главного трофея Президентского спортивного клуба.
Павел Егоров, помощник председателя по спорту Президентского спортивного клуба:
Регламент младшей возрастной группы и девочек составил три тайма по 15 минут с перерывом, средние играют три тайма по 20, а старшая группа – два отрезка по 30 минут. Таким образом, у всех ребят есть возможность поучаствовать в игре и максимально проявить себя.
Сергей Пышник, тренер по футболу СШ № 61 г. Минска:
Кто отправится на финал турнира из девочек, станет известно 7 июня, а 14-го определится победитель в старшей возрастной категории. В самом разгаре борьба и в регионах – там ребята проходят областной этап.
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Новости Беларуси. На стадионе футбольного клуба «Минск» 24 мая завершился городской финальный турнир среди юных футболистов «Кожаный мяч», сообщили в программе...
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