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Посмотрите, как лицом принцессы Дианы рекламируют магазин в Осиповичах

24.05.2019 21:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Новости агрессивного маркетинга из Осиповичей: местный магазин «Пинскдрев» рекламировали картонным манекеном леди Дианы, принцессы Уэльской, пишет TUT.by. Отметим, что Диана погибла в Париже в автокатастрофе в 1997 году.

Рекламный «билборд» установили на улице Социалистической, недалеко от кинотеатра «Родина». Он простоял у магазина «Пинскдрев» сутки, а затем исчез. Оказалось, его убрало руководство, которое признало, что просто не было в курсе, кто изображен на манекене. «Просто пришли новые люди, мы подготовили акцию – и вот так получилось», – пояснили работники магазина.

Заменят ли чем-нибудь манекен леди Дианы, чтобы не нарушать ход рекламной компании, – неизвестно. 

 
 
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Новости агрессивного маркетинга из Осиповичей: местный магазин «Пинскдрев» рекламировали картонным манекеном леди Дианы, принцессы Уэльской, пишет TUT.by. Отметим,...
 
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