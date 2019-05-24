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Посмотрите, как лицом принцессы Дианы рекламируют магазин в Осиповичах
Источник материала: KYKY>
Новости агрессивного маркетинга из Осиповичей: местный магазин «Пинскдрев» рекламировали картонным манекеном леди Дианы, принцессы Уэльской,
Рекламный «билборд» установили на улице Социалистической, недалеко от кинотеатра «Родина». Он простоял у магазина «Пинскдрев» сутки, а затем исчез. Оказалось, его убрало руководство, которое признало, что просто не было в курсе, кто изображен на манекене. «Просто пришли новые люди, мы подготовили акцию – и вот так получилось», – пояснили работники магазина.
Заменят ли чем-нибудь манекен леди Дианы, чтобы не нарушать ход рекламной компании, – неизвестно.
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Новости агрессивного маркетинга из Осиповичей: местный магазин «Пинскдрев» рекламировали картонным манекеном леди Дианы, принцессы Уэльской, пишет TUT.by. Отметим,...
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