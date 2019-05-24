Посмотрите, как лицом принцессы Дианы рекламируют магазин в Осиповичах

Источник материала: KYKY

Новости агрессивного маркетинга из Осиповичей: местный магазин «Пинскдрев» рекламировали картонным манекеном леди Дианы, принцессы Уэльской, пишет TUT.by. Отметим, что Диана погибла в Париже в автокатастрофе в 1997 году.

Рекламный «билборд» установили на улице Социалистической, недалеко от кинотеатра «Родина». Он простоял у магазина «Пинскдрев» сутки, а затем исчез. Оказалось, его убрало руководство, которое признало, что просто не было в курсе, кто изображен на манекене. «Просто пришли новые люди, мы подготовили акцию – и вот так получилось», – пояснили работники магазина.

Заменят ли чем-нибудь манекен леди Дианы, чтобы не нарушать ход рекламной компании, – неизвестно.