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Очевидцы: В минском аэропорте с потолков льет вода
Источник материала: Партизан
В здании Национального аэропорта «Минск» потекли потолки. Видеодоказательство этого опубликовал в твиттере минский авиаспоттер Дмитрий Молокович. По его словам, вода льется в пятом-шестом гейте.
В районе аэропорта сейчас идет сильный дождь. Неизвестно, связан ли «потоп» в здании с погодой или же там повредились коммуникации, пишет
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В здании Национального аэропорта «Минск» потекли потолки. Видеодоказательство этого опубликовал в твиттере минский авиаспоттер Дмитрий Молокович. По его словам,...
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