В Беларуси сняли «первый правозащитный сериал про ментов»

Действие сериала «Степаныч» разворачиваются в вымышленной Республике Комия. В трейлере, который выложили на YouTube, полицейский рассказывает о своей службе как о работе, которая лишь кажется престижной, – на самом деле чаще приходится сталкиваться «с самыми темными сторонами города». Видео насыщено противоречивыми фразами и сценами, где, например, сотрудник правоохранительных органов отказывается идти на прием к психологу, потому что он «нормальный мужик». А в другом кадре, разговаривая с коллегой, заявляет: дети, употребившие наркотики, «пойдут» как распространители ради его звездочки на погонах. «Я полицейский, но некоторые считают меня мусором», – произносит последнюю фразу главный герой.









Авторы называют свою работу сериалом, снятым в лучших традициях жанра: там и коррупция, и гомофобия, яркие проявления сексизма, превышение служебных полномочий, фальсификации и пытки. Приступая к восьмимесячным съемкам, они исходили из того, что людей нашего времени не так уж и просто заинтересовать темой прав человека. Поэтому попробовали формат художественного фильма для популяризации прав.



