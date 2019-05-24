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В Беларуси сняли «первый правозащитный сериал про ментов»

24.05.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Правовая инициатива» и «Дзея» сняли первый в Беларуси правозащитный интернет-сериал про «ментов». Он покажет жизнь сотрудников органов внутренних дел изнутри, жанр – траги-фарс.

Действие сериала «Степаныч» разворачиваются в вымышленной Республике Комия. В трейлере, который выложили на YouTube, полицейский рассказывает о своей службе как о работе, которая лишь кажется престижной, – на самом деле чаще приходится сталкиваться «с самыми темными сторонами города». Видео насыщено противоречивыми фразами и сценами, где, например, сотрудник правоохранительных органов отказывается идти на прием к психологу, потому что он «нормальный мужик». А в другом кадре, разговаривая с коллегой, заявляет: дети, употребившие наркотики, «пойдут» как распространители ради его звездочки на погонах. «Я полицейский, но некоторые считают меня мусором», – произносит последнюю фразу главный герой.


Авторы называют свою работу сериалом, снятым в лучших традициях жанра: там и коррупция, и гомофобия, яркие проявления сексизма, превышение служебных полномочий, фальсификации и пытки. Приступая к восьмимесячным съемкам, они исходили из того, что людей нашего времени не так уж и просто заинтересовать темой прав человека. Поэтому попробовали формат художественного фильма для популяризации прав. 

К слову, премьера «Степаныча» состоится уже 31 мая, в пятницу, в бизнес-клубе Imaguru по адресу улица Фабрициуса, 4. Показ проведут в закрытом режиме, но приглашение получить можно – достаточно перейти по ссылкеи заполнить форму. А 1 июня сериал целиком (все десять серий) появится на YouTube-канале.

 
 
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«Правовая инициатива» и «Дзея» сняли первый в Беларуси правозащитный интернет-сериал про «ментов». Он покажет жизнь сотрудников органов внутренних дел изнутри,...
 
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