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Белорусские мусульмане подали просьбу восстановить мечеть в Ляховичах, уничтоженную в годы СССР

24.05.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно «Нашей Ниве», белорусские мусульмане обратились к властям с просьбой разрешить восстановить уничтоженную мечеть в Ляховичах.

Соответствующее обращение направлено к уполномоченному по делам религии Леониду Гуляко.

Информацию нам подтвердил муфтий Духовного управления мусульман Беларуси Али Воронович.

«Действительно, в Ляховичах некогда была мечеть, за советами ее разобрали — просто на доски. Поэтому мы даже не претендуем на то, чтобы построить что-то новое, мы хотим восстановить старое, только что из новых материалов. Кстати, даже то место, где стояла мечеть, оно сейчас занято — частная собственность. Поэтому мы просим разрешения восстановить ее в конце улицы. Община мусульман в Ляховичах где 40 человек, но рядом и Барановичи — там с пару сотен. Поэтому, если будет разрешение, туда будет кому ходить, деньги на постройку мы соберем. Кстати, та улица, на которой мы хотим восстановить мечеть, раньше и называлось — Татарская», — сказал Али Воронович.


Так выглядела упомянутая мечеть, фото с сайта www.radzima.org

По словам муфтия, власти затягивают с выдачей разрешения на строительство — прошло уже несколько месяцев со времени первой подачи.

 
 
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Как стало известно «Нашей Ниве», белорусские мусульмане обратились к властям с просьбой разрешить восстановить уничтоженную мечеть в Ляховичах.
 
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