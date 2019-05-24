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Даже не думай! Сериал «Слуга народа» заблокировали на YouTube в Беларуси

24.05.2019 21:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сериал «Слуга народа», в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл главную роль, стал недоступен на YouTube в Беларуси. С чем связана блокировка в нашей стране — неизвестно.

Однако российское издание «Ведомости» сообщает, что в России сериал также заблокировали на YouTube. Это связано с тем, что права на показ картины в интернете в России выкупил «Яндекс», пишет "Наша Нива".

Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету, главный герой — простой учитель истории, которого сыграл Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.

 
 
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Сериал «Слуга народа», в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл главную роль, стал недоступен на YouTube в Беларуси. С чем связана блокировка в...
 
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