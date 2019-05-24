Беларусь примет молодежный чемпионат мира по хоккею-2019 в дивизионе I

Источник материала: Интерфакс

Чемпионат мира среди молодежных команд U-20 в декабре 2019 года примет Беларусь, сообщили в федерации хоккея страны. Игры пройдут на "Чижовка-Арене" в Минске.



"Хочу выразить огромную благодарность государству в лице министерства спорта и туризма за отклик на нашу просьбу предоставить для проведения турнира "Чижовка-Арену". Присутствие в заявке современного комплекса стало важным фактором нашей победы при итоговом голосовании", - отметил руководитель федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.

Он также рассказал, что в борьбе за единственную путевку в топ-дивизион у Беларуси очень сильные оппоненты, поэтому хотелось использовать все конкурентные преимущества – в том числе и территориальное.

"Плюс к этому будет нелишним протестировать нашу готовность в организационном плане к проведению взрослого чемпионата мира-2021 в элите. Ну и конечно же популяризировать хоккей, привлекать на трибуны болельщиков. В идеале — с детишками", - отметил Савилов.

В финальном споре за право принять у себя молодежный чемпионат мира в 2019 году Беларусь опередила Австрию.

В Минске в дивизионе I Беларусь сыграет с командами Австрии, Дании, Словении, Норвегии и Латвии. Путевку в элитный дивизион получит только одна из сборных.

Чемпионат мира в Минске пройдет с 8 по 14 декабря.