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Беларусь примет молодежный чемпионат мира по хоккею-2019 в дивизионе I
Источник материала: Интерфакс
Чемпионат мира среди молодежных команд U-20 в декабре 2019 года примет Беларусь, сообщили в федерации хоккея страны. Игры пройдут на "Чижовка-Арене" в Минске.
Он также рассказал, что в борьбе за единственную путевку в топ-дивизион у Беларуси очень сильные оппоненты, поэтому хотелось использовать все конкурентные преимущества – в том числе и территориальное.
"Плюс к этому будет нелишним протестировать нашу готовность в организационном плане к проведению взрослого чемпионата мира-2021 в элите. Ну и конечно же популяризировать хоккей, привлекать на трибуны болельщиков. В идеале — с детишками", - отметил Савилов.
В финальном споре за право принять у себя молодежный чемпионат мира в 2019 году Беларусь опередила Австрию.
В Минске в дивизионе I Беларусь сыграет с командами Австрии, Дании, Словении, Норвегии и Латвии. Путевку в элитный дивизион получит только одна из сборных.
Чемпионат мира в Минске пройдет с 8 по 14 декабря.
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Чемпионат мира среди молодежных команд U-20 в декабре 2019 года примет Беларусь, сообщили в федерации хоккея страны. Игры пройдут на "Чижовка-Арене" в Минске.
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