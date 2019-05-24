В г. Солигорске состоялся визит губернатора Минской области с делегацией Края Высочина (Чешская Республика)

Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске состоялся визит губернатора Минской области с делегацией Края Высочина (Чешская Республика) Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Представители Минского областного исполнительного комитета вместе с делегацией из Чехии с визитом прибыли в столицу горняков.

16 мая в танцевальном фойе Дворца культуры города Солигорска председатель Минского областного исполкома Анатолий Исаченко и гетман Края Высочина Чешской Республики Иржи Бегоунек торжественно подписали Дорожную карту развития сотрудничества между Минской областью нашей республики и Краем Высочина Чешской Республики на 2019 − 2020 годы. Также в рамках деловой встречи белорусский город Солигорск и чешский Пельгржимов приняли решение о сотрудничестве.

























Делегации из Чехии не впервые посещают столицу шахтеров. В 2018 году было посещено предприятие «Беларуськалий», а затем делегация Минщины ездила в Край Высочина на совместный бизнес-форум.



Чешская Республика расширяет товарооборот с Минской областью. Например, в 2018 году он составил более 80 млн. долларов США (86,9). Планируется и далее экспортировать на чешский рынок белорусские товары: мебель и продукцию деревообработки. Минская область может предложить Чехии инвестиционное сотрудничество в сфере туризма, а также деревообработке, производстве строительных материалов, пищевой промышленности и сельском хозяйстве, транспорте и логистике.















































«Во время визита делегации Минской области в Чехию наши специалисты смогли ознакомиться с работой аварийно-спасательных служб и системой реагирования, а также изучили особенности работы антикризисного центра Высочины. А подразделения Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям поделились своим опытом. В дальнейшем предлагаем продолжить практику активного взаимодействия по наработанным направлениям и установить тесное сотрудничество в области туризма, организовав, к примеру, взаимные ознакомительные туры для туристических агентств регионов», — отметил в своем выступлении для СМИ губернатор Минской области Анатолий ИСАЧЕНКО.



Во время визита делегация Края Высочина посетит Поликлинику №2 г. Солигорска, РУП «Слуцкие пояса», детский сад «Планета детства» и другие объекты.































Представители Края Высочина пробудут в столичном регионе до 18 мая. Приятно, что подписание таких важных документов проходит в нашем городе.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.