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В г. Солигорске состоялся визит губернатора Минской области с делегацией Края Высочина (Чешская Республика)
25.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
16 мая 2019 17:02 3087
В Солигорске состоялся визит губернатора Минской области с делегацией Края Высочина (Чешская Республика)
Представители Минского областного исполнительного комитета вместе с делегацией из Чехии с визитом прибыли в столицу горняков.
16 мая в танцевальном фойе Дворца культуры города Солигорска председатель Минского областного исполкома Анатолий Исаченко и гетман Края Высочина Чешской Республики Иржи Бегоунек торжественно подписали Дорожную карту развития сотрудничества между Минской областью нашей республики и Краем Высочина Чешской Республики на 2019 − 2020 годы. Также в рамках деловой встречи белорусский город Солигорск и чешский Пельгржимов приняли решение о сотрудничестве.
Делегации из Чехии не впервые посещают столицу шахтеров. В 2018 году было посещено предприятие «Беларуськалий», а затем делегация Минщины ездила в Край Высочина на совместный бизнес-форум.
«Во время визита делегации Минской области в Чехию наши специалисты смогли ознакомиться с работой аварийно-спасательных служб и системой реагирования, а также изучили особенности работы антикризисного центра Высочины. А подразделения Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям поделились своим опытом. В дальнейшем предлагаем продолжить практику активного взаимодействия по наработанным направлениям и установить тесное сотрудничество в области туризма, организовав, к примеру, взаимные ознакомительные туры для туристических агентств регионов», — отметил в своем выступлении для СМИ губернатор Минской области Анатолий ИСАЧЕНКО.
Представители Края Высочина пробудут в столичном регионе до 18 мая. Приятно, что подписание таких важных документов проходит в нашем городе.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
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В г. Солигорске состоялся визит губернатора Минской области с делегацией Края Высочина (Чешская Республика)
16 мая 2019 17:02 3087 В Солигорске состоялся визит губернатора Минской...
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